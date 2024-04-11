Селюк ответил, в каком европейском чемпионате может заиграть Чалов

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос, какой европейский чемпионат подошёл бы нападающему ЦСКА Фёдору Чалову. Ранее футболист не раз подчёркивал своё желание попробовать себя в статусной лиге.

«В испанском чемпионате ему будет сложновато. В Италию можно попробовать, но не все клубы заинтересованы в футболисте. Мне кажется, во Франции он может играть. Ещё ему подойдёт чемпионат Нидерландов, хотя там не дадут много денег», - цитирует Селюка Metaratings.

Селюк отметил, что Чалов сможет без проблем заиграть в средней команде чемпионата Франции.

Напомним, что на днях Фёдор Чалов продлил контракт с ЦСКА. Новое трудовое соглашение нападающего рассчитано до середины 2025 года.

Добавим, что ближайший матч ЦСКА проведёт 13 апреля – против «Локомотива».