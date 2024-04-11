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Селюк ответил, в каком европейском чемпионате может заиграть Чалов

11 Апреля 2024 • 18:45 Комментировать

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос, какой европейский чемпионат подошёл бы нападающему ЦСКА Фёдору Чалову. Ранее футболист не раз подчёркивал своё желание попробовать себя в статусной лиге.

«В испанском чемпионате ему будет сложновато. В Италию можно попробовать, но не все клубы заинтересованы в футболисте. Мне кажется, во Франции он может играть. Ещё ему подойдёт чемпионат Нидерландов, хотя там не дадут много денег», - цитирует Селюка Metaratings.

Селюк отметил, что Чалов сможет без проблем заиграть в средней команде чемпионата Франции.

Напомним, что на днях Фёдор Чалов продлил контракт с ЦСКА. Новое трудовое соглашение нападающего рассчитано до середины 2025 года.

Добавим, что ближайший матч ЦСКА проведёт 13 апреля – против «Локомотива».

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