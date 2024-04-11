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Гоцук: Все мечтают попасть в «Зенит», но я хотел бы поиграть за «Спартак»

11 Апреля 2024 • 18:41 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
1 2.65 X 3.50 2 2.55
13.04 14:00

Центральный защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук ответил на вопрос том, за какой топ-клуб РПЛ он бы хотел поиграть.

«Думаю, все мечтают попасть в «Зенит». Но у меня отец в детстве болел за «Спартак». Думаю, если он был бы жив, он бы больше всего хотел, чтобы я играл в «Спартаке», — цитирует Гоцука «Матч ТВ».

Футболист отметил, что «Спартак» является брендом, поэтому он бы хотел поиграть за этот клуб.

В текущей кампании 31-летний защитник принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и записал на свой счет три результативные передачи.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Гоцука составляет один миллион евро.

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