Гоцук: Все мечтают попасть в «Зенит», но я хотел бы поиграть за «Спартак»

Центральный защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук ответил на вопрос том, за какой топ-клуб РПЛ он бы хотел поиграть.

«Думаю, все мечтают попасть в «Зенит». Но у меня отец в детстве болел за «Спартак». Думаю, если он был бы жив, он бы больше всего хотел, чтобы я играл в «Спартаке», — цитирует Гоцука «Матч ТВ».

Футболист отметил, что «Спартак» является брендом, поэтому он бы хотел поиграть за этот клуб.

В текущей кампании 31-летний защитник принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и записал на свой счет три результативные передачи.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Гоцука составляет один миллион евро.