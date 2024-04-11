Дуглас Сантос тренируется в общей группе «Зенита»

Один из лидеров «Зенита», бразильский защитник Дуглас Сантос принимал участие в тренировке своей команды в общей группе. Фото Сантоса опубликовали соцсети питерского клуба.

Ранее сообщалось, что у Сантоса небольшое повреждение. Так, из-за него Дуглас пропустил матчи со «Спартаком» в Кубке России (2:1) и «Балтикой» (1:0). Обе игры состоялись на прошлой календарной неделе.

В четверг агент Сантоса подтвердил, что у его клиента уже нет никакой травмы. Ещё один аргумент в пользу того, что в матче с «Краснодаром» в субботу мы сможем увидеть 30-летнего игрока фланга обороны на футбольном поле.