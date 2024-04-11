В «Зените» оценили игру новичка команды Педро

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об игре форварда петербургского клуба Педро дос Сантоса.

«Он отлично играет и будет прогрессировать и дальше», — приводит слова руководителя издание «СЭ».

Напомним, что Педро, пополнивший «сине-бело-голубых» зимой 2024 года. Недавно стал героем встречи в Кубке России со «Спартаком» (2:1). 18-летний нападающий отличился двумя забитыми мячами и был признан лучшим игроком матча.

Что касается «Зенита», то коллектив Сергея Семака после 22 игр в первенстве страны заработал 44 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Петербуржцы опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко.