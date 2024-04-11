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Аршавин — о выборе Карпина лучшим тренером марта в РПЛ: «Мне кажется, всё очевидно»

11 Апреля 2024 • 18:27 Комментировать
Факел
...
Ростов
14.04 16:45

Помощник гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему выбрал наставника «Ростова» Валерия Карпина лучшим тренером марта в РПЛ.

«Ростов» выиграл все три матча, в том числе у двух претендентов на чемпионство – «Краснодара» и «Динамо», поэтому мне кажется, все очевидно», — цитирует Аршавина официальный сайт РПЛ.

Напомним, в первом туре после возобновления сезона «Ростов» обыграл «Крылья Советов» (2:0), после чего дончанами были повержены «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1).

По итогам 22 сыгранных туров «Ростов» занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко.

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