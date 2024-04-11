Добровинский: «Главная проблема «Динамо» – ненадёжный вратарь»

Адвокат Александр Добровинский считает, что вратарская линия в московском «Динамо» - это та позиция, которая больше других нуждается в изменениях. По его мнению, именно из-за неуверенности вратарей «бело-голубые» недавно сенсационно были разгромлены «Ростовом» (1:4).

«Клубу нужен другой вратарь, команда будет нервничать. Нервы ломают всю игру, что-то надо делать с этой линией. Я полагаю, «Ростову» они проиграли из-за первого гола. Ошиблись Даса и Лещук - начался мандраж», - рассуждает Добровинский для «РБ Спорт».

На данный момент двумя основными голкиперами «Динамо» являются опытнейший Антон Шунин и Игорь Лещук – голкипер в самом расцвете сил. В минувшие выходные из-за ошибок Лещука динамовцы проиграли принципиальное дерби со «Спартаком».