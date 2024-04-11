Точилин считает, что Смолов сможет играть на высоком уровне ещё пару лет

Александр Точилин, бывший динамовец, а ныне футбольный тренер предположил, сколько ещё один из самых опытных игроков нынешнего «Динамо» Фёдор Смолов сможет играть на высоком уровне.

«У него, думаю, достаточно сил и мастерства, чтобы ещё два года играть и приносить пользу на высоком уровне. То, что он реже попадает в состав - решение тренера «Динамо», который выбирает Тюкавина», - делится Точилин с Legalbet.

Напомним, что Фёдору Михайловичу 34 года. Своё 35-летие он отметит в феврале следующего года.

Ранее Фёдор признался, что не видит себя в роли футбольного тренера. Однако из футбола как рода деятельности после окончания карьеры уходить он не хотел бы.