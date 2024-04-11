У Роши заявили, что предложение ЦСКА является низким

В агентстве Sferico Sports Management, работающем с защитником ЦСКА Виллианом Рошей, дали комментарий по поводу ситуации с продлением контракта.

«ЦСКА сделал Виллиану предложение о продлении контракта, но мы считаем, что предложение не соответствует стоимости игрока. На сегодняшний день защитник стоит гораздо больше, чем был, когда он приходил в российский клуб», - комментарий агентства приводит на своих страницах Sport24.

В агентстве также отметили, что ЦСКА ранее отклонял выгодные для Роши предложения, и пожелания клуба уважались.

Виллиан Роша проводит в ЦСКА второй сезон. За это время защитник провёл 60 официальных матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и четыре результативных паса на партнёров.

ЦСКА на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.