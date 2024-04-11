Гоцук не против поработать на телевидении после конца карьеры

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук порассуждал о своём будущем после окончания карьеры игрока. И пришёл к выводу, что был бы не против поработать на федеральном спортивном канале.

«Там же петь не нужно. Раскрепощенным в плане разговаривать, обсуждать какие‑то игровые моменты, ситуации — думаю, с этим проблем не возникнет. Если еще поучиться и поставить речь в каких‑то эпизодах», - говорит Гоцук в диалоге с «Матч ТВ», добавив, что через 9-10 лет он бы с радостью попробовал себя на телеэкране.

Напомним, Гоцуку уже 31 год. Он является игроком нижегородского клуба с 2020 года, Кирилл один из лидеров и капитан коллектива.