Наумов считает, что матч с ЦСКА будет ключевым для тренерского штаба «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» примут на своём поле ЦСКА.

Наумов отметил, что предстоящая встреча будет носить определяющий характер для тренерского штаба «железнодорожников», поэтому на игру с ЦСКА «Локомотив» настроится предельно серьёзно.

«Думаю, что футболисты понимают ответственность этого момента и будут стараться на каждом участке поля переигрывать ЦСКА. Думаю, что много мячей не ожидается. Скорее всего будет ничья — 0:0 или 1:1», — приводит слова Наумова Rusfootball.info.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 13 апреля. Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.