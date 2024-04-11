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Силкин считает, что «Динамо» выбыло из чемпионской гонки

11 Апреля 2024 • 17:47 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
14.04 14:15

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин поделился комментарием о шансах «бело-голубых» в борьбе за золотые медали чемпионата России.

По мнению специалиста, столичный клуб уже выбыл из чемпионской гонки, но чтобы не упасть еще сильнее, команде необходимо набирать очки.

«Динамо» две игры подряд проиграли. На что тут можно рассчитывать в плане чемпионства? Все. Они не смогут достать «Зенит», который хватку не ослабит», — приводит слова Силкина Legalbet.

На данный момент «Динамо» располагается на третьей строчке в Российской премьер-лиге, имея на своем счету 38 очков. Отставание «бело-голубых» от лидирующего «Зенита» составляет шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин

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