Гладилин: «Потенциально лидером «Спартака» мог бы стать Бабич»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин предположил, кто из действующего стартового состава «красно-белых» мог бы стать лидером команды.

«Лидером потенциально мог бы стать Бабич. Оба вратаря «Спартака» тоже могли бы претендовать на роль ведущих футболистов. Про Соболева тоже забывать не нужно», — цитирует Гладилина Legalbet.

По мнению специалиста, лидер всегда должен находиться в составе и демонстрировать стабильную игру.

По итогам 22 сыгранных матчей «Спартак» располагается на шестой позиции в РПЛ, набрав 35 баллов.

13 апреля подопечные Гильермо Абаскаля встретятся на выезде с «Сочи».

Гладилин: Джикия остаётся лидером «Спартака»