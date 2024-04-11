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Тренер «Родины-2»: «Молодёжь смотрит на Павлюченко с открытым ртом»

11 Апреля 2024 • 17:40 Комментировать

Бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко на днях получил тренерскую должность в клубе Второй лиги А. Теперь он работает нападающими в «Родине-2». Алексей Зуев, тренер вратарей дубля «патриотов» рассказал, как реагируют на нового члена тренерского штаба молодые игроки.

«С открытым ртом на него смотрят. Он ведь совсем недавно ещё играл. Все про него слышали, все видели его матчи, голы», - делится Зуев с «Матч ТВ».

Зуев добавил, что очень хорошо, когда такие заметные футболисты по окончании карьеры продолжают трудиться в футболе.

Подробнее о недавнем назначении Романа мы писали здесь.

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