Гладилин: Джикия остаётся лидером «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался об отсутствии лидера в нынешнем составе столичного клуба.

По мнению эксперта, сейчас в «Спартаке» нет лидеров на поле, которые способны повести за собой всю команду.

«Как таковые лидеры имеются, но они не играют. Достаточно вспомнить того же Джикию, он как был лидером команды, так им и остается», — приводит слова Гладилина Legalbet.

В нынешнем сезоне 30-летний Джикия принял участие в десяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков за 22 матча.