В «Пари НН» отреагировали на условную дисквалификацию Юрана

В нижегородском «Пари НН» отреагировали на условную дисквалификацию главного тренера команды Сергея Юрана за то, что в матче против «Краснодара» в минувшем туре РПЛ он выругался в подтрибунном помещении.

«Логика в этой ситуации неполноценна. Футбол для чего существует? Для эмоций, искренних эмоций. У нас здесь эмоциональный человек никого не обидел эмоциями, не осквернил, преступного не совершил. Это не направлено было к судьям, официальным лицам. Внимание вопрос. А за что наказывать?», - приводит слова гендира клуба Давида Мелика-Гусейнова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что тренера дисквалифицировали условно на две игры. Испытательный срок такого наказания – один год.

Команда Юрана в этом сезоне не борется за выживание и уверенно идёт в середине таблицы. Сейчас у коллектива 10 место и 28 очков.