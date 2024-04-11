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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: Матч «Краснодар» - «Зенит» не является ключевым в борьбе за чемпионство

11 Апреля 2024 • 17:23 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
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13.04 17:00

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился комментарием о предстоящем поединке между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Это важная игра, но не является ключевой в борьбе за чемпионство. Все еще может быть, потому что впереди много матчей», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Встреча 24-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет в субботу, 13 апреля. Свисток арбитра о начале поединка прозвучит в 17:00 по столичному времени.

Перед стартом тура «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы РПЛ, набрав 44 очка. «Краснодар» идет на второй позиции, имея в копилке 43 балла.

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