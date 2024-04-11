Нидерландский журналист: «Экстрадиция Промеса может занять очень много времени»

Нидерландский журналист Ерун Каптейнс высказался о судьбе нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который сейчас находится под арестом в ОАЭ.

Напомним, в марте Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, где ранее он был приговорён к 7,5 годам лишения свободы.

«Экстрадиция Квинси Промеса может занять очень много времени. На данный момент здесь, в Нидерландах, нет никаких новостей по этому поводу», — цитирует журналиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне 32-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Контракт нидерландского футболиста с московским клубом рассчитан до середины 2025 года.