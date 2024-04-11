Непомнящий ответил, считает ли Вендела ключевой потерей «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался об отсутствии полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела в предстоящем матче с «Краснодаром».

«Вендел является важной фигурой для «Зенита», но не ключевой потерей. Мне не очень нравится Вендел в этот период времени, потому что он играет без особого рвения», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет восемь результативных передач.

Игра 24-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Зенит» состоится 13 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:00 по московскому времени.