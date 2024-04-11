Варфоломеев: «Не вижу того, кто смог бы заменить Вендела в «Зените»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Варфоломеев выразил мнение, что в составе «сине-бело-голубых» нет футболиста, который смог бы заменить Вендела.

Напомним, бразилец не сможет помочь петербургской команде в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» из-за перебора жёлтых карточек.

«Вендела заменить трудно. Если только Васильев. Но он давно не играл. Коваленко сейчас не нравится мне совсем. Ахметов — конечно, умненький игрок, но всё делает на месте. Не работает на все поле, как Вендел», — приводит слова Варфоломеева «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля на домашнем стадионе южан. Начало этой игры запланировано на 17:00 по московскому времени.