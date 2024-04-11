Бубнов назвал лучшего игрока матча «Динамо» — «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов назвал лучшего игрока матча 23-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» обыграли «Динамо» (2:1).

Напомним, «Спартак» добился успеха благодаря дублю нападающего Александра Соболева в концовке игры.

«До заключительного отрезка матча команда Лички имела значительное преимущество по моментам. Но у «красно-белых» то Максименко спасал, то Бабич, которого считаю лучшим игроком встречи», — цитирует Бубнова Sportbox.

После этой победы «Спартак» сократил своё отставание от «Динамо» в турнирной таблице РПЛ до трёх очков. Сейчас «красно-белые» идут шестыми.