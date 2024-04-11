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Бубнов назвал лучшего игрока матча «Динамо» — «Спартак»

11 Апреля 2024 • 16:57 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
1 2.65 X 3.50 2 2.55
13.04 14:00

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов назвал лучшего игрока матча 23-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» обыграли «Динамо» (2:1).

Напомним, «Спартак» добился успеха благодаря дублю нападающего Александра Соболева в концовке игры.

«До заключительного отрезка матча команда Лички имела значительное преимущество по моментам. Но у «красно-белых» то Максименко спасал, то Бабич, которого считаю лучшим игроком встречи», — цитирует Бубнова Sportbox.

После этой победы «Спартак» сократил своё отставание от «Динамо» в турнирной таблице РПЛ до трёх очков. Сейчас «красно-белые» идут шестыми.

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