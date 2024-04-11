Ледяхов: «У «Краснодара» нет опыта борьбы за высокие места»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением об изменениях на тренерском мостике «Краснодара».

Напомним, в марте в отставку был отправлен сербский специалист Владимир Ивич, чей пост впоследствии занял Мурад Мусаев.

«Смена тренера может отразиться как в лучшую сторону, так и в худшую. Но у «Краснодара» нет опыта борьбы за высокие места. Это может сыграть определяющую роль», — цитирует Ледяхова «Чемпионат».

После 22 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. Очный матч между «быками» и петербуржцами состоится уже в ближайшую субботу, 13 апреля. Начало — в 17:00 по московскому времени.