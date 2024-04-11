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Орещук: Понятно, что в Европу Смолов вряд ли уедет

11 Апреля 2024 • 16:33 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
14.04 14:15

Футбольный функционер Роман Орещук высказался о возможном уходе форварда Фёдора Смолова из столичного «Динамо».

«Мне кажется, Фёдор — зависимый футболист. В командах с 5-8 место ему будет еще тяжелее. Ему нужно играть в команде, которая играет первым номером», — приводит слова Орещука Metaratings.

По мнению специалиста, в европейский клуб Смолов уже вряд ли уедет, но может отправиться в Саудовскую Аравию или ОАЭ, где играет Бакаев.

В текущем сезоне 34-летний Смолов появился на поле в 27 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и стал автором четырех ассистов. Контракт форварда с «Динамо» истекает предстоящим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
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