Гаджиев: «Квалификация Бердыева не вызывает сомнений, а всё остальное — дело руководства «Спартака»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Спартака».

Напомним, в настоящий момент Бердыев находится без клуба. Последним местом работы именитого наставника было как раз махачкалинское «Динамо».

По словам Гаджиева, квалификация Бердыева не вызывает сомнений, однако результат его работы в первую очередь будет зависеть от уровня организации в самом клубе.

«Квалификация Курбана Бердыева не вызывает сомнений. А всё остальное — это дело руководства клуба. Тренер — ключевая фигура любой команды. Работа очень сложная и зависит от многих факторов», — цитирует Гаджиева Metaratings.

В настоящий момент «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль. После 22 туров РПЛ «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков.