В Испании назвали игрока РПЛ, который может заиграть в Ла Лиге

Редактор Marca Хуан Кастро ответил на вопрос, есть ли в РПЛ футболист, который в ближайшее время может перебраться в Ла Лигу.

«Да, чилиец Виктор Давила из московского ЦСКА. Думаю, скоро он окажется в одной из команд Ла Лиги», — цитирует Кастро «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 21 матче в составе ЦСКА, забил четыре гола и оформил шесть пять ассистов.

Действующий трудовой договор Давилы со столичным клубом рассчитан до середины 2027 года. Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет шесть миллионов евро.