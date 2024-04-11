Игнатьев: «Буду счастлив, если «Локомотив» станет чемпионом»

Бывший защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Игнатьев признался, что будет рад, если «Локомотиву» удастся выиграть чемпионский титул.

«Локомотив» — команда, которая всегда борется за медали. Мой фаворит в борьбе за первое место? Если честно, мне без разницы, но если «Локомотив» станет чемпионом в этом сезоне, буду счастлив», — цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

После 22 туров РПЛ «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на восемь очков. До конца сезона командам осталось провести по восемь матчей.