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Игнатьев: «Буду счастлив, если «Локомотив» станет чемпионом»

11 Апреля 2024 • 16:07 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.80 X 3.40 2 2.50
13.04 19:30

Бывший защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Игнатьев признался, что будет рад, если «Локомотиву» удастся выиграть чемпионский титул.

«Локомотив» — команда, которая всегда борется за медали. Мой фаворит в борьбе за первое место? Если честно, мне без разницы, но если «Локомотив» станет чемпионом в этом сезоне, буду счастлив», — цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

После 22 туров РПЛ «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на восемь очков. До конца сезона командам осталось провести по восемь матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владислав Игнатьев

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