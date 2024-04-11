«Нант» проявляет интерес к защитнику «Сочи» Дркушичу

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич может продолжить карьеру во Франции.

По информации Metaratings, в услугах словенского футболиста заинтересован «Нант». Отмечается, что в «Сочи» готовы рассмотреть продажу Дркушича, если клуб Лиги 1 сделает официальное предложение.

В нынешнем сезоне 24-летний Дркушич провёл за «Сочи» 18 матчей, сумев забить в них два мяча. Трансферная стоимость словенского футболиста сейчас составляет 3 миллиона евро.

После 28 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Нант» расположился на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. Отрыв «канареек» от зоны вылета сейчас составляет пять баллов.