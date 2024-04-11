Юрана наказали за ругательства после матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по делу главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана. Как известно, после поражения от «Краснодара» (3:4) Юран ругался в подтрибунном помещении.

КДК РФС дисквалифицировал Юрана на два матча условно с испытательным сроком в один год.

«Пари НН» сейчас располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Сергея Юрана проведёт в воскресенье, 14 апреля, - против «Оренбурга» на выезде. Стартовый свисток футболисты услышат в 12:00 по московскому времени.