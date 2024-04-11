Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юрана наказали за ругательства после матча

11 Апреля 2024 • 15:45 Комментировать
Оренбург
...
Пари НН
14.04 12:00

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по делу главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана. Как известно, после поражения от «Краснодара» (3:4) Юран ругался в подтрибунном помещении.

КДК РФС дисквалифицировал Юрана на два матча условно с испытательным сроком в один год.

«Пари НН» сейчас располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Сергея Юрана проведёт в воскресенье, 14 апреля, - против «Оренбурга» на выезде. Стартовый свисток футболисты услышат в 12:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН

Новости по матчу

Сегодня, 11 Апреля
12:11
В «Пари НН» рассказали, когда Марадишвили перенесёт операцию
09 Апреля
23:27
Ставка и прогноз на матч Оренбург – Пари НН чемпионата России – 14 апреля 2024
16:24
Полузащитник «Пари НН» Кучаев рассказал о своём состоянии
11:23
Глущенков: «После поражения от «Балтики» с Юраном был не самый позитивный разговор»
07 Апреля
15:51
Шикунов: «Юран прекрасно работает в «Пари НН», он превратил середняка в хорошую команду»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОРЕНБУРГ ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Гвардиола назвал одно преимущество «Манчестер Сити» над «Реалом» «ПСЖ» хочет подписать звезду «Барселоны» с ценником в 1 миллиард евро Хвичу хочет купить европейский суперклуб Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» Киммих договорился с английским топ-клубом Замена Салаху: «Ливерпуль» отобрал трёх дорогостоящих кандидатов Фелиш назвал лучшего нападающего мира - это не Холанн «Реал» нацелился на нового вратаря «Манчестер Сити» готовит громкий трансфер – клуб договорился с полузащитником
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
Спортивные новости
Ольховский объяснил поведение Медведева в последних матчах Объявлена дата начала следующего сезона КХЛ Селиваненко высказался о поведении Медведева в матче с Хачановым Крикунов: «Не скажу, что у «Металлурга» зелёный свет по дороге в финал» Хачанов победил Медведева на турнире в Монте-Карло Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Апреля
17:09 · Россия. Премьер-лига
Варфоломеев: «Не вижу того, кто смог бы заменить Вендела в «Зените»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал лучшего игрока матча «Динамо» — «Спартак»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «У «Краснодара» нет опыта борьбы за высокие места»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Орещук: Понятно, что в Европу Смолов вряд ли уедет
16:28 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Квалификация Бердыева не вызывает сомнений, а всё остальное — дело руководства «Спартака»
16:21 · Россия. Премьер-лига
В Испании назвали игрока РПЛ, который может заиграть в Ла Лиге 1
16:07 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Буду счастлив, если «Локомотив» станет чемпионом»
15:51 · Россия. Премьер-лига
«Нант» проявляет интерес к защитнику «Сочи» Дркушичу
15:45 · Россия. Премьер-лига
Юрана наказали за ругательства после матча
15:45 · Россия. Премьер-лига
Терёхин считает, что «Локомотиву» нужен новый форвард
15:37 · Россия. Премьер-лига
Известна цель «Локомотива» на трансферном рынке
15:35 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв предположил, с каким счётом завершится битва лидеров РПЛ
15:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича: «Несколько французских клубов следят за Ваней»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Черданцев прокомментирует битву лидеров РПЛ, а Шнякин отработает на дерби
15:22 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина: «Европа? Никогда не говори никогда»
Все новости
Рекомендуем