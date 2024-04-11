Терёхин считает, что «Локомотиву» нужен новый форвард

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин отреагировал на информацию о поиске нового нападающего «Локомотивом».

По мнению эксперта, если «Локомотив» ищет форварда, то игра Дзюбы, Сулейманова и Хамулича не устраивает клуб.

«Нападающий по-любому нужен. Дзюбе тяжеловато после травмы. Мне кажется, что Сулейманов не игрок стартового состава. Хамулич? Он проигрывает конкуренцию», — приводит слова Терёхина «РБ Спорт».

После 22 матчей «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.

13 апреля подопечные Михаила Галактионова примут дома ЦСКА в рамках 24-го тура РПЛ, начало — в 19:30 по мск.