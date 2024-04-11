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Известна цель «Локомотива» на трансферном рынке

11 Апреля 2024 • 15:37 Комментировать

«Локомотив» недоволен слабой игрой нападающих в весенней части сезона. Учитывая тот момент, московский клуб поставил себе цель на трансферном рынке – подписать нового форварда.

Согласно информации «Матч ТВ», «Локомотив» уже начал вести работу по поиску нападающего. Клуб определяет новых кандидатов, а также активизирует контакты по тем игрокам, которыми уже интересовался. Один из них – Жан-Филипп Крассо из «Црвены Звезды».

На текущий момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.  Ближайший матч команда проведёт 13 апреля – против ЦСКА на своём поле.

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Локомотив Москва Црвена Звезда трансферы футбола - лето 2024 Жан-Филипп Крассо ещё теги
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