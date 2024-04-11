Пономарёв предположил, с каким счётом завершится битва лидеров РПЛ

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем матче РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

По мнению эксперта, данный матч получится интересным, но преимущество за счет домашнего поля будет у «Краснодара».

«Думаю, что никто здесь не сможет выиграть, но и «Зенит» может забить, и «Краснодар». Где‑то со счетом 1:1 игра закончится, но, может быть, и 0:0», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Встреча 24-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 13 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:00 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» находится на первой позиции в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на один балл.