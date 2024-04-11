Агент Дркушича: «Несколько французских клубов следят за Ваней»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал об имеющемся интересе к своему клиенту со стороны клубов из Франции.

«Есть клубы, которые следят за ним в течение определённого времени. Да, есть несколько французских клубов, но есть и клубы из других стран», — цитирует Ратковицу Metaratings.

Также агент подчеркнул, что если трансфер и состоится, то, скорее всего, это случится после чемпионата Европы.

Напомним, Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провёл в составе южан 18 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 3 миллиона евро.