Черданцев прокомментирует битву лидеров РПЛ, а Шнякин отработает на дерби

Стало известно расписание комментаторов на матчи 24-го тура Российской премьер-лиги.

Официальный телеграм-канал «Матч Премьер» обнародовал фамилии комментаторов, которые будут работать на предстоящем туре чемпионата России. Сообщается, что главный матч тура «Краснодар – «Зенит» прокомментирует Георгий Черданцев в паре с Михаилом Меламедом. На дерби «Локомотив» - ЦСКА будут работать Дмитрий Шнякин и Михаил Моссаковский, а встречу «Сочи» и «Спартака» будут освещать Роман Нагучев и Александр Пойда.

Список остальных игр Российской премьер-лиги:

«Ахмат» - «Балтика» (Аксёнов, Ахмадов);

«Оренбург» - «Пари НН» (Генич);

«Урал» - «Динамо» (Аболин, Держун);

«Факел» - «Ростов» (Журавель, Будлянский);

«Крылья Советов» - «Рубин» (Жичкин, Коптев).

Текстовые трансляции всех матчей чемпионата России доступны на портале LiveResult.