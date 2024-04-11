Черданцев прокомментирует битву лидеров РПЛ, а Шнякин отработает на дерби

Стало известно расписание комментаторов на матчи 24-го тура Российской премьер-лиги.
Официальный телеграм-канал «Матч Премьер» обнародовал фамилии комментаторов, которые будут работать на предстоящем туре чемпионата России. Сообщается, что главный матч тура «Краснодар – «Зенит» прокомментирует Георгий Черданцев в паре с Михаилом Меламедом. На дерби «Локомотив» - ЦСКА будут работать Дмитрий Шнякин и Михаил Моссаковский, а встречу «Сочи» и «Спартака» будут освещать Роман Нагучев и Александр Пойда.
Список остальных игр Российской премьер-лиги:
- «Ахмат» - «Балтика» (Аксёнов, Ахмадов);
- «Оренбург» - «Пари НН» (Генич);
- «Урал» - «Динамо» (Аболин, Держун);
- «Факел» - «Ростов» (Журавель, Будлянский);
- «Крылья Советов» - «Рубин» (Жичкин, Коптев).
Текстовые трансляции всех матчей чемпионата России доступны на портале LiveResult.
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