Агент Тюкавина: «Европа? Никогда не говори никогда»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе своего клиента в европейский клуб.

Напомним, не так давно Тюкавин продлил контракт с «бело-голубыми» до лета 2028 года. При этом, как отмечает агент, переезд Тюкавина в Европу возможен.

«Никогда не говори никогда. Заключили контракт, «Динамо» высоко ценит футболиста, а он дорожит этим отношением к себе. Косте важнее не забить или отдать пас, а сделать всё, чтобы команда выиграла», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 28 матчей, в которых забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.