Личка: «Чавес умеет завершать атаки»

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре полузащитника команды Луиса Чавеса.

«Чавес умеет завершать атаки, в том числе забивать с приличной дистанции. Мы знали и рассчитывали на это, когда приобретали его», — цитирует Личку Metaratings.

Специалист признался, что перед матчем со «Спартаком» назначил Чавеса пенальтистом, и он успешно реализовал одиннадцатиметровый на первых минутах.

В текущем сезоне мексиканский хавбек появился на поле в 22 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет один голевой пас.

14 апреля «Динамо» сыграет на выезде с «Уралом». Матч 24-го тура РПЛ должен будет стартовать в 14:15 по мск.