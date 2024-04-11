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Кирьяков: «В матче с «Зенитом» «Краснодару» показывать открытый футбол не стоит»

11 Апреля 2024 • 15:07 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
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13.04 17:00

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» примет на своём поле «Зенит».

По мнению Кирьякова, «быки» способны противостоять «Зениту» за счёт прагматичной игры, которую сейчас пытается выстроить новый главный тренер команды Мурад Мусаев.

«Мусаев начал строить прагматичную игру, нацеленную на результат. В данной ситуации показывать открытый футбол не стоит. Матч с петербуржцами будет нацелен на результат», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля. Начало этой игры запланировано на 17:00 по московскому времени. На сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ команды между собой разделяет одно очко.

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