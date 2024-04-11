Сенников: «В матче «Локомотив» – ЦСКА многое будет зависеть от мастерства футболистов»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче между «железнодорожниками» и ЦСКА.

По мнению эксперта, команды могут завершить матч нулевой ничьей, а могут и забить много голов.

— Многое будет зависеть от мастерства футболистов. Обе команды после побед подходят в хорошем психологическом состоянии, — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Игра 24-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и ЦСКА состоится в субботу, 13 апреля. Начало матча должно будет состояться в 19:30 по московскому времени.

Напомним, в первом круге РПЛ «армейцы» разгромили «красно-зеленых» со счетом 4:1.

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