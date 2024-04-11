Петржела: «Я согласен, что Семак — русский Фергюсон»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о нынешнем наставнике петербургской команды Сергее Семаке.

Чешский специалист сравнил Семака с легендарным шотландским тренером Алексом Фергюсоном.

«Я согласен, что Семак — русский Фергюсон. Сергей станет таким же великим тренером для «Зенита», как и сэр Алекс для «Манчестер Юнайтед». Две легенды», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» в период с 1986 по 2013 год. Под его руководством манкунианцы 13 раз выигрывали чемпионат Англии и дважды становились победителями Лиги чемпионов.