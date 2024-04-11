Сенников: Если Дзюба вернётся, то усилит «Локомотив» в дерби с ЦСКА

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном возвращении нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы к дерби с ЦСКА.

Напомним, 35-летний футболист пропустил три минувших матча из-за травмы.

«Если Дзюба все-таки вернется в состав, то для «Локомотива» это будет усиление. Потому что явных проблем у «Локомотива» я не вижу, кроме линии нападения», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет четыре ассиста.

13 апреля «Локомотив» примет ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата России. Старт поединка запланирован на 19:30 по московскому времени.