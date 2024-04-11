Камоцци: «Было бы интересно посмотреть на Карпина в Европе»

Франко Камоцци, экс советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, признался, что ему было бы интересно посмотреть на работу главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина в одном из европейских клубов.

«Считаю, что Карпин — один из самых сильных российских тренеров. Его работа вызывает уважение. Работа в Европе? Было бы интересно увидеть его там», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, в период с 2014 по 2015 год Карпин уже работал в Европе, когда возглавлял испанскую «Мальорку».

После 22 туров РПЛ «Ростов» Карпина занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.