Генич объяснил, почему выбрал Карпина лучшим тренером РПЛ в марте

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, почему в голосовании выбрал Валерия Карпина лучшим тренером РПЛ по итогам марта.

Напомним, в марте «Ростов» выиграл все три матча в рамках чемпионата России, одолев «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1).

«Март – самый легкий месяц для выбора, потому что сумасшедшая и классная игра «Ростова» никого не оставила равнодушным», — цитирует Генича официальный сайт РПЛ.

По мнению эксперта, команда отлично поработала на сборах, благодаря чему одержала три уверенные победы.

После 22 матчей «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.