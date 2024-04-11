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Григорян сравнил «Ростов» Карпина с «Ливерпулем»

11 Апреля 2024 • 14:24 Комментировать (2)
Факел
...
Ростов
14.04 16:45

Футбольный эксперт Александр Григорян высказался о выборе наставника «Ростова» Валерия Карпина лучшим тренером марта в РПЛ.

«В этих матчах качество прессинга – самое высокое за всю историю российского футбола, никому из наших тренеров не удавалось вывести это на такой уровень», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

Тренер считает, что сейчас «Ростов» похож на «Ливерпуль» двух или трехлетней давности.

Стоит сказать, что «Ростов» лучше всех стартовал во второй части сезона, набрав в четырех матчах десять очков из 12 возможных, обыграв на своем пути двух лидеров чемпионата: «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Александр Григорян ещё теги

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Комментарии (2) Все комментарии
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Cruyff
11 Апреля 2024 в 14:54
Григоряну стоило бы подумать, чем не знаю если есть чем, а уж потом сравнивать
ингерман
11 Апреля 2024 в 14:29
ай случайка.. проста павезло карпухе.. хе..
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