Григорян сравнил «Ростов» Карпина с «Ливерпулем»

Футбольный эксперт Александр Григорян высказался о выборе наставника «Ростова» Валерия Карпина лучшим тренером марта в РПЛ.

«В этих матчах качество прессинга – самое высокое за всю историю российского футбола, никому из наших тренеров не удавалось вывести это на такой уровень», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

Тренер считает, что сейчас «Ростов» похож на «Ливерпуль» двух или трехлетней давности.

Стоит сказать, что «Ростов» лучше всех стартовал во второй части сезона, набрав в четырех матчах десять очков из 12 возможных, обыграв на своем пути двух лидеров чемпионата: «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1).