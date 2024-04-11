Горовой: «Зенит» находится в лучшем состоянии, чем «Краснодар»

Бывший игрок «Зенита» Борис Горовой высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» сыграют с «Краснодаром».

По мнению эксперта, ничья в этой игре будет не самым плохим вариантом для петербургской команды.

«Но чтобы снять вопросы и было право на ошибку, конечно, желательно выиграть. Мне кажется, что «Зенит» находится в лучшем состоянии, чем «Краснодар», который много пропускает», — цитирует Горового «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля. Начало — в 17:00 по московскому времени. На сегодняшний день «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая вторых «быков» на одно очко.