Ледяхов: «Промес делал разницу, а сейчас в «Спартаке» все на одном уровне»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что в отсутствии нападающего Квинси Промеса в столичном клубе нет лидера.

«Промес был лидером с большой буквы — тащил команду, забивал голы, был бомбардиром и вообще делал разницу в игре. А сейчас все на одном уровне», — заявил Ледяхов «Чемпионату», добавив, что на данный момент в «Спартаке» нет футболиста, способного повести за собой команду.

Напомним, 32-летний Промес продолжает находиться под стражей в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды, где приговорен к 7,5 годам колонии.

После 22 матчей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 35 очков.