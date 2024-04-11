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Ледяхов: «Промес делал разницу, а сейчас в «Спартаке» все на одном уровне»

11 Апреля 2024 • 14:14 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
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13.04 14:00

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что в отсутствии нападающего Квинси Промеса в столичном клубе нет лидера.

«Промес был лидером с большой буквы — тащил команду, забивал голы, был бомбардиром и вообще делал разницу в игре. А сейчас все на одном уровне», — заявил Ледяхов «Чемпионату», добавив, что на данный момент в «Спартаке» нет футболиста, способного повести за собой команду.

Напомним, 32-летний Промес продолжает находиться под стражей в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды, где приговорен к 7,5 годам колонии.

После 22 матчей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 35 очков.

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