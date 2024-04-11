Колыванов ответил, заслуженно ли Карпин признан лучшим тренером марта в РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Игорь Колыванов отреагировал на информацию о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером РПЛ в марте.

«Карпин заслуженно признан лучшим тренером марта. Поздравляю его. Валерий Георгиевич дал результат, поставил красивую игру в «Ростове», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Напомним, в марте «Ростов» под руководством Карпина выиграл все три матча в рамках Российской премьер-лиги, одолев «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1).

По итогам 23 туров дончане располагаются на девятой строчке в РПЛ, имея на своем счету 31 зачетный балл.