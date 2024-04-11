Ледяхов: Если «Сочи» обыграет «Спартак», то у них появится шанс

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о текущем турнирном положении «Сочи».

«Сочи» с Морено не проигрывал, но и не выигрывал. А им нужно побеждать — у команды слишком мало очков», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

По мнению эксперта, предстоящий матч против «Спартака» станет очень важным для «Сочи», ведь если южане выиграют, то у них появится шанс на спасение.

После 22 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды Роберта Морено 15 набранных очков. От зоны стыковых матчей «Сочи» отделяет пять зачетных баллов.