Семак ответил, сыграет ли Фернандес с «Краснодаром»

Защитник Марио Фернандес не поможет петербургскому «Зениту» в предстоящем поединке 24-го тура Премьер-лиги против «Краснодара». Об этом сообщил наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Фернандес в этой игре нам не поможет - у него проблемы неврологического характера, но, думаю, в течение двух-трех недель он уже сможет восстановиться и начать работать вместе с командой», - передает слова главного тренера пресс-служба «сине-бело-голубых».

В текущем сезоне защитник провел 18 поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

Матч «Краснодара» и «Зенита» состоится в субботу, 13 апреля. Начало поединка запланировано в 17:00 по московскому времени.