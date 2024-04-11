Деменко назвал идеального тренера для «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера столичного клуба.

«Я уверен на 100%, что Черчесов — идеальный тренер для «Спартака». Черчесов уже должен тренировать какую-то команду в РПЛ», — приводит слова Деменко «Чемпионат».

По мнению эксперта, Черчесов является тем специалистом, который способен исправить ситуацию в клубе.

На данный момент пост главного тренера «Спартака» занимает Гильермо Абаскаль. Под его руководством «красно-белые» находятся на шестой строчке в чемпионате России, набрав 35 очков в 22 матчах.