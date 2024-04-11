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Ледяхов — о трансферах «Спартака»: «Только Бабич неплохо выглядит»

11 Апреля 2024 • 13:07 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
1 2.65 X 3.50 2 2.55
13.04 14:00

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился комментарием о трансферной работе столичного клуба.

— Только центральный защитник Бабич неплохо выглядит. А кто еще играет? Больше никто, — заявил Ледяхова «Чемпионату».

Эксперт добавил, что Бонгонда лишь в самом начале провел пару хороших матчей и пропал, трансфер Рябчука вовсе не понятен, ведь он не играет. По мнению Ледяхова, в «Спартаке» нет футболистов, которые делают разницу на поле.

После 22 сыгранных матчей подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Ледяхов Тео Бонгонда Срджан Бабич Олег Рябчук ещё теги

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