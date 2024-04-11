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Заварзин: «Сейчас в «Динамо» играют футболисты, которые сильнее Смолова»

11 Апреля 2024 • 13:02 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
14.04 14:15

Известный футбольный функционер Юрий Заварзин высказался об игре нападающего «Динамо» Фёдора Смолова в последних матчах.

Напомним, в последний раз 34-летний футболист попадал в стартовый состав «Динамо» на матч РПЛ ещё в ноябре прошлого года.

«Сейчас в команде играют футболисты, которые сильнее Фёдора. Психология также играет важную роль. Если Смолов не выходит в старте, значит он не самый востребованный футболист, но он играет не хуже некоторых в РПЛ», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 27 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт опытного футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.

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Динамо Москва Фёдор Смолов Юрий Заварзин ещё теги

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