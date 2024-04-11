Семак: «Отсутствие Вендела - потеря для «Зенита»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о потере полузащитника Вендела перед матчем с «Краснодаром». Бразилец пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.

«Отсутствие Вендела, как и любого другого игрока, который является лидером, - это потеря. Мы будем думать, кем заменить и как сыграть, чтобы максимально нивелировать потерю Вендела», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне бразилец принял участие в 24 поединках «сине-бело-голубых», отметившись четырьмя забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Матч «Краснодара» и «Зенита» состоится в субботу, 13 апреля. Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени.